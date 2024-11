Oasport.it - Sinner paperone del tennis: la classifica dei guadagni e chi sono i più ricchi

Jannikha guadagnato circa 15,62 milioni di euro nel corso del 2024. Questa è la cifra che ilta italiano ha portato a casa in virtù dei premi economici garantiti per i risultati sportivi che si conseguono nei vari tornei sul circuito ATP ed è proprio grazie a questo importo che il fuoriclasse altoatesino svetta con ampio margine in testa al Prize Money Ranking, ovvero ladeiche viene stilata in maniera ufficiale prendendo in considerazione esclusivamente questi emolumenti.In questa graduatoria non vengono valutati i danari ricavati da sponsor e altre fonti, visto che i singoli accordi nondi dominio pubblico. Naturalmente un montepremi complessivo elevato corrisponde a una mole di risultati di notevole caratura agonistica, proprio come quella ottenuta dal fuoriclasse altoatesino in stagione: vittorie in due Slam (Australian Open e US Open), ATP Finals, tre Masters 1000 (Cincinnati, Miami, Shanghai), due ATP 500 (Halle e Rotterdam), Coppa Davis.