Biccy.it - Simone Costa, l’ex di Yulia Bruschi la denuncia: “Mi ha sfregiato il viso”

La scorsa settimana ha iniziato a circolare un rumor secondo il qualesarebbe statata a settembre dal suo ex compagno,, che ad ottobre è entrato nella casa del Grande Fratello per un confronto con la gieffina. A dare la notizia è stato Biagio D’Anelli sul suo profilo Instagram: “Qui non si tratta di gossip, questa volta arrivo con una cosa serie, parlo di una cosa grave e vergognosa. Una concorrente sarebbe stata querelata penalmente. Il 12 settembreè statata dal suo ex fidanzato. La cosa è pubblica e ci sono gli atti e ho letto delle cose. Sembra che lei abbia lanciato un bicchiere in faccia all’uomo. Quindi quando lei uscirà sarà impegnata a difendersi e avrà a che fare con la giustizia per questa brutta storia. Laè stata depositata alla procura di Lucca e lei dovrà spiegare molte cose.