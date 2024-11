Reggiotoday.it - Si concluderà a Reggio Calabria il forum mondiale della gastronomia messicana

Importante vetrina su scala nazionale attende la città di. Nella sala stampacamera dei deputati si è tenuta la presentazione del IX Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, che sarà realizzato in Italia in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dei rapporti diplomatici.