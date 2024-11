Bubinoblog - SELVAGGIA LUCARELLI: ECCO COME AFFOSSO I VIP DI BALLANDO CHE MI STANNO ANTIPATICI

spiega le sue strategie acon le Stelle:rendere simpatici i vip o affossarli se le. Le parole della giudice di Milly Carlucci.Intervista da Alessandro Cattelan nel podcast Supernova, laha innanzitutto parlato di cosa fa contro chi le sta antipatico:Quando io do a un concorrente 5 o 6 sto cercando di farlo sparire, se do 0 porta attenzione. Il concorrente si arrabbierà e il pubblico vorrà salvarlo. Quando mi sta antipatico qualcuno do 6, è il mio modo per farlo sparire.Poi ricorda l’edizione con Vittoria Schisano che la criticò, definendola “vittima del suo nome” e che“non è casa sua”.Un anno ha partecipato Vittoria Schisano, lei mi era veramente antipatica. Era lì proprio per litigare. Dalla prima all’ultima puntata le ho sempre dato 6 o 7.