Liberoquotidiano.it - Scuola: M5s, 'Bernini e Valditara inerti su buco nero sostegno'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Ieri sera la trasmissione di Massimo Giletti andata in onda su Rai 3 ha acceso il faro su una problematica che attanaglia da tempo laitaliana e che il Movimento 5 Stelle ha denunciato già da molto tempo presentando un'interrogazione e con un question Time dedicato alla presenza della ministra: il '' dei corsi di abilitazione conseguiti all'estero per insegnanti di. Parliamo purtroppo di corsi spesso privi di adeguata preparazione e al centro di indagini per irregolarità". Così gli esponenti M5s in commissione cultura alla Camera e al Senato."Ebbene, adesso speriamo che davanti all'ennesima inchiesta giornalisticaescano dalla loro inerzia, visto che in gioco ci sono l'educazione inclusiva per gli studenti più fragili ed anche l'equità di trattamento tra docenti che al momento viene violata.