Lanotiziagiornale.it - Scontro Salvini-sindacati: Il ministro leghista precetta lo sciopero, Cgil e Uil lo portano in tribunale

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La storia è nota. Il Garante, in vista dellogenerale indetto dallae dalla Uil per il 29 novembre, ha chiesto aldelle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo, di “ridurre a quattro ore” la durata relativamente ai settori del trasporto, dal momento che si profila – spiega – “il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati”.Il trasporto ferroviario era stato già escluso dallogenerale die Uil di venerdì dopo lo stop di 24 ore dello scorso weekend. L’eventuale riduzione a quattro ore avrebbe dovuto interessare, quindi, il settore aereo, marittimo e il trasporto pubblico locale come bus, tram, filobus.generale, l’incontro al ministero si risolve in un nulla di fatto.