Iodonna.it - Sconosciuti nome e sesso del bebè

Leggi su Iodonna.it

Giulia Valentina è diventata mamma per la prima volta. L’influencer, ex di Fedez, ha condiviso la gioia più grande con i suoi follower pubblicando un post in cui annuncia la nascita del primo figlio. Un post che ha subito colleziato commenti di congratulazioni e auguri da parte degli untenti del web e degli amici del mondo dello spettacolo. Mamme ancora equilibriste: spesso lasciano il lavoro X Leggi anche › Al lavoro con.