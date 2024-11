Ilgiorno.it - Sciopero dei bus. Gli orari di astensione

Star Mobility, la società che gestisce il trasporto pubblico locale anche nella Provincia di Lodi, ha reso note ieri le modalità didal lavoro in occasione dellonazionale previsto per venerdì. I bus non circoleranno dalle 14.30 alle 22.30 nelle aree extraurbane delle province di Lodi e Cremona e nelle aree urbane dei comuni di Lodi e Vigevano. Corse sospese anche nell’area extraurbana a Sud Ovest di Milano dalle 9 alle 14.29 e dalle 18 alle 20.30 e nell’area urbana del Comune di Cernusco Sul Naviglio dalle 18 a fine servizio. Stessoo didal lavoro, ossia sempre dalle 18 a fine servizio, per la linea 965 Pioltello-Milano. Operai e impiegati di Star sciopereranno per l’intera giornata. La società fa sapere comunque che sarà garantita l’effettuazione del servizio durante le fasce di garanzia.