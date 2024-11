Liberoquotidiano.it - Sciopero: Bagnai (Lega), 'sì a precettazione, tutelare diritti anche altri cittadini'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - “1342 gli scioperi indetti da quando questo Governo è in carica, 949 effettuati, praticamente 38 al mese, più di uno al giorno: così si mettono in difficoltà costante tutti glilavoratori, e gli studenti, che devono subire i disagi di un numero esorbitante di mobilitazioni. Il diritto allo, che ovviamente non è in discussione, deve coesistere con idi tutti gliitaliani. Bene ha fatto il ministro Salvini a firmare lae scongiurare l'ennesimo venerdì, nemmeno a dirlo, di disagio estremo per tutti i”. Lo dichiara il deputato della, vicepresidente della commissione Finanze e responsabile del dipartimento Economia del Partito, Alberto