Sbircialanotizia.it - Sciopero 29 novembre, si va verso precettazione. Uil: “La impugneremo”

Leggi su Sbircialanotizia.it

La nota del Mit dopo l'incontro con i sindacati. Bombardieri: "Se ci saràci rivolgeremo alla magistratura" In vista dellodi otto ore proclamato per il 29"si vala". Lo riferisce il Mit in una nota al termine dell'incontro con le organizzazioni sindacali che ha visto la partecipazione del .