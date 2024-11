Ilrestodelcarlino.it - Scherma, gli alunni del Bismantova in pedana col maestro Bertacchini

Tutti incon ilMassimo: alll’Istituto Comprensivosono in corso le esperienze diche, grazie alla collaborazione fra la Cooperativa Sportiva di Comunità Quadrifoglio e il ClubKoala di Reggio, coinvolge un centinaio di studenti delle scuole secondarie di primo grado di Castelnovo Monti e di Felina. Al termine di un ciclo di lezioni di quattro settimane gli studenti avranno modo di misurare le abilità acquisite nel torneo che si svolgerà a Castelnovo nella palestra di Via Sozzi. In occasione della prima lezione del percorso didel progetto Multisport ne’ Monti hanno portato il saluto agli studenti anche l’assessore allo sport di Castelnovo Monti, Carlo Boni, e la vice preside dell’Istituto Comprensivo, Claudia Martinelli.