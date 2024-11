Modenatoday.it - Sassuolo, dal Pnrr 850mila euro per una mensa nella scuola 'Caduti per la Libertà'

Il Comune diha ottenuto il finanziamento, al 100%, all’interno del, per il progetto denominato: “Lavori per la predisposizione di nuovi spazi da adibire al servizio discolastica dellaprimaria statale “Per La”, via Marzabotto.“Un importante lavoro.