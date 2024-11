Lapresse.it - Santopadre elogia Berrettini: “Meritava la Coppa Davis, sono felice per lui”

Il ritorno di Matteoal tennis di alto livello, culminato con il trionfo ininsieme a Jannik Sinner e al resto della squadra azzurra, “contribuisce a far sì che sia ancora più contento perché sappiamo quanto lui ci tiene a questa competizione, quanto lui ha dato al tennis italiano. Lolui e l’Italiadi vincere con lui“. Lo ha dichiarato a LaPresse Vincenzo, ex coach di. Dopo il trionfo inil tennista romano, che conha raggiunto la finale a Wimbledon nel 2021 e il sesto posto nel ranking mondiale, ha pubblicamente ringraziato l’ex allenatore. “Ci siamo mandati un messaggio, mi ha fatto una videochiamata dall’aeroporto. C’è grande contentezza, grande gioia. È stato bello”, ha aggiunto, che sul rapporto di amicizia trae Jannik Sinner ha sottolineato: “C’è un legame forte, un legame vero, particolare e assolutamente curioso tra loro, perché è rarissimo che due tennisti, in realtà concorrenti, abbiano un rapporto del genere.