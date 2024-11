Ilrestodelcarlino.it - Sangiustese, Giandomenico esulta: "La vittoria ci serviva come il pane"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Laciil". Luigi, allenatore della, commenta la partita con il Matelica: i rossoblù sono tornati al successo che mancava dal 13 ottobre quando la squadra aveva vinto sul campo della Maceratese. Il successo ha fatto salire laa 17 punti, permettendole di allontanarsi dalla zona calda della classifica. "La squadra – commenta– ha disputato un ottimo primo tempo e avremmo anche potuto raddoppiare, nella ripresa abbiamo smesso di giocare anche per merito del Matelica che è venuto a prenderci più alto in maniera più convinta". I tre punti sono stati importanti sotto ogni profilo, e non solo per la classifica. "Ripartire – dice – era fondamentale per il morale dei ragazzi che si stanno impegnando a fondo durante la settimana".