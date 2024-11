Ilgiorno.it - Rogo alla King Trasporti. Le fiamme da un camper

Sarebbero partite da unparcheggiato all’interno di un capannone leha colpito l’aziendache si trova al civico 4 di via Guglielmo Marconi, una zona industriale dove sono presenti anche diverse case. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, lehanno avvolto la struttura in maniera consistente. I pompieri sono giunti sul posto con otto mezzi per riuscire a domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di spegnimento si sono prolungate per tutta la serata. I danni sarebbero ingenti e sarebbero andati completamente distrutti una decina di camion. Sono in corso le indagini per capire cosa sia accaduto al. Lepotrebbero essere divampate dal cucinino interno al, forse abitato da qualcuno che stava cucinando o si stava scaldando per il freddo, ma questo potrà essere confermato solo dindagini dei vigili del fuoco.