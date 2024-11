361magazine.com - Rocco Siffredi ha chiesto aiuto a “Le Iene”: il servizio

Rocco Siffredi ha chiesto aiuto alla trasmissione tv per smascherare un uomo che si è finto lui sul suo profilo TikTok e che avrebbe organizzato falsi casting per entrare nella "Academy", sostenendo che le aspiranti attrici sarebbero state provinate da un finto esaminatore e poi, se idonee, presentate al re del porno. Oltre all'inganno dei provini, in cui il soggetto chiedeva foto e video spinti, l'uomo avrebbe anche filmato dei rapporti intimi avuti con delle ragazze, inconsapevoli del gesto. A rivelare questo ultimo dettaglio è stata la ex fidanzata che ha deciso di intervenire dopo aver scoperto questi video compromettenti girati nella casa in cui abitavano. L'attore, con l'aiuto di due complici e accompagnato da Filippo Roma, è riuscito a stanare l'uomo che ha ammesso tutto.