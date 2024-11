Bresciatoday.it - Roberta è morta dopo un'operazione sul tavolo da cucina: nuovo processo per il medico

Tutto da rifare: la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a 1 anno e 4 mesi per ilbresciano Paolo Oneda, già condannato in primo e in secondo grado per la morte diRepetto, l'insegnante deceduta per un tumore a seguito dell'asportazione di un neo.