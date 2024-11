Lanazione.it - Rinnovo delle cariche associative. Unmis, Badini eletto presidente

Nella sala conferenze dell’Associazione nazionale Invalidi di Guerra di Grosseto, si è tenuta l’assemblea per ildel consiglio provinciale dell’, l’Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, sezione di Grosseto, che ha sede in via Garibaldi 19. I soci presenti hanno, all’unanimità, Ademo, Simone Mascelloni viceed i componenti il Comitato provinciale, Mario Ciotoli, Nilo Martellini e Franco Giomini. All’assemblea hanno partecipato ilnazionale Antonino Mondello, il componente il Comitato Eeecutivo nazionale Paolo Mazzei, ilregionale Maurizio Cotrupi e il viceregionale Rosario Morici, che hanno seguito lo svolgimento della riunione al termine della quale hanno augurato un buon lavoro ai componenti del rinnovatocConsiglio, animato da spirito di rinnovamento nell’interesse della categoria rappresentata.