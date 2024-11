Lanazione.it - Resta bloccato dentro l’auto dopo lo schianto. Incidente tra più veicoli in A11, traffico in tilt e lunghe code

Firenze, 26 novembre 2024 –in A11, sulla Firenze Mare. È successo intorno alle ore 17:20 al km 7 in direzione Firenze all’altezza di Campi Bisenzio. Nell’sono rimasti coinvolti un furgone e tre automobili. In base alle prime informazioni sono tre le persone rimaste coinvolte nello. Una di queste è rimasta bloccata all’interno del veicolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla e consegnarla poi al personale sanitario del 118. In particolare sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano. Sul posto è arrivata anche un’altra squadra proveniente dal comando di Prato. Durante le prime fasi di soccorsostrada è stata temporaneamente chiusa per poi riprendere gradualmente la ripresa della circolazione.