Questa foto di Elon Musk è stata alterata

Circola unadicon una “grossa pancia” con il chiaro scopo di criticarlo o per parlare della sua corporatura. Benché sia di bassa qualità, l’immagine presenta delle sbavature che la rendono dubbiosa. Infatti, attraverso una ricerca inversa, è possibile risalire alla scena originale che proviene in realtà da un video.Per chi ha frettaNon si tratta di uno scattografico, ma di un’immagine.Si tratta di uno screenshot alterato di un video Youtube.AnalisiEcco uno dei post dove viene condivisa l’immagine:Di fatto, l’immagine risulta condivisa anche via X per evidenziare il fisico di:Un altro esempio:Da dove proviene la presuntaIn realtà, l’immagine non generata di(quella a destra) è tratta da ungramma del video «First Look Inside SpaceX’s Starfactory w/» pubblicato il 22 giugno 2024 dal canale Youtube Everyday Astronaut.