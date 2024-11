Ferraratoday.it - Prevenzione oncologica, 104 screening gratuiti a bordo del bus targato Ant

Leggi su Ferraratoday.it

Una settimana dedicata alla. Sono già aperte le prenotazioni per le visite gratuite che i cittadini potranno effettuare adel bus delladi Ant che approderà nuovamente in città, in largo Castello, nella settimana dal 2 al 6 dicembre. Iscriviti al.