Imolaoggi.it - Presidio transfemminista a Montecitorio

Si e’ tenuto ieri undavanti a, convocato da Non Una di Meno e Lucha y Siesta, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un centinaio di manifestanti si sono radunate di fronte alla Camera dei Deputati: “Il patriarcato ha il volto di questo Governo”. ANSA