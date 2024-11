Premier Libano | tregua aiuta stabilità

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.40 Il primo ministro libanese, Mikati, ha dichiarato che latra Israele e Hezbollah, che entrerà in vigore domani, è un "passo fondamentale" verso il ripristino della. Ringraziando Usa e Francia per il loro coinvolgimento, Mikati ha detto che il cessate il fuocolaregionale. In precedenza Mikati aveva chiesto di mettere in atto "immediatamente" il cessate il fuoco.