Potenza-Altamura oggi in tv | data orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2024 2025

Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Alfredo Viviani valevole per gli ottavi di finale didi. La compagine lucana sta disputando una grande stagione nel girone C del campionato diC e ha intenzione di tenere aperte le porte su più fronti, provando ad avanzare ai quarti di finale del torneo., come seguire il matchLa compagine pugliese, dal suo canto, dopo un buon avvio di stagione, sta facendo un po’ di fatica in campionato e spera di trovare una gioia per i tifosi in questo appuntamento di. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 26 novembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 251. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.