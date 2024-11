Tg24.sky.it - Ponte sullo Stretto, Salvini: "Porterà più soldi allo Stato di quelli investiti"

"Tecnicamente non ci sono motivi ostativi per il, ma in Italia si fa ideologia su tutto anche sulle opere infrastrutturali”: Con queste parole il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo, è intervenuto all'evento "Ile l'impatto sociale, economico ed ambientale" promosso da Unioncamere. “In Italia c'è un dibattito surreale - ha detto il leader della Lega - riescono a buttare in politica unche fanno gli ingegneri, i ponti servono, serve quello di Messina come tantissimi altri".