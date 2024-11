Nerdpool.it - Pokémon rompe un altro Guinness World Record

TheCompany International ha ufficialmente battuto il titolo delS per l’unboxing più lungo in diretta (video) grazie all’aiuto di content creators provenienti da tutta Europa. In una maratona di 24 ore di fila, i creators hanno sbustato più di 1.500 pacchetti e articoli a licenza– con centinaia di prodotti scartati e un totale stimato di oltre 20.000 carte svelate nel corso dello streaming. Eleolivieri e Toto96 hanno rappresentato l’Italia, partecipando all’unboxing per 2 ore ed estraendo carte incredibili. Per celebrare il raggiungimento delle 24 ore, insieme agli appassionati streamer è apparso anche Pikachu, che si è unito a loro per accettare il certificato ufficiale delS.I fan deipossono recuperare l’intera giornata di straordinari reveal sul canale Twitch die dovranno restare sintonizzati sui canali dei content creators nelle prossime due settimane per ulteriori giveaway di prodotti.