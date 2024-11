Laverita.info - Pinturicchio ha deciso di dribblare Gravina

Alessandro Del Piero sarebbe in procinto di candidarsi come guida alternativa per la Figc. Giovanni Malagò: «Penso sia probabile, sarebbe una notizia importante». L’annuncio ufficiale previsto nei prossimi giorni: sull’ex 10 bianconero c’è l’ok anche dall’estero.