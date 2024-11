Quotidiano.net - Pichetto, 'idrogeno fondamentale per la decarbonizzazione'

Leggi su Quotidiano.net

"L'è una delle soluzioni fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di, che abbiamo chiaramente delineato nel Pniec e devono portarci al 'Net Zero' al 2050". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilbertoin occasione della presentazione della Strategia Nazionale dell', realizzata dal Mase e presentata nella sede del GSE a Roma. "Orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine, con diversi scenari da qui al 2050, per la diffusione dell'rinnovabile e a bassa emissione carbonica": così è delineata la Strategia Nazionale dell'che, ha spiegato il ministro "si articola su diversi scenari, sapendo che l'affermazione del vettoredipenderà da molteplici e trasversali tematiche. Oggi il governo - ha aggiunto- vuole dunque condividere con imprese e industrie una visione su un settore che già può contare su risorse complessive superiori ai 6 miliardi, ma che ha ancora bisogno di sviluppare un mercato solido e va dunque accompagnato con nuovi strumenti, insieme a una forte coesione inter-istituzionale".