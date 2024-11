Pezzali stupisce ancora con l'album Max Forever Vol. 1

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 26 nov. (askanews) – Maxsorprendeil suo pubblico: a poche settimane dai 18 show nei palazzetti di Milano e Roma (di cui 17 già sold out) e in attesa del prossimo 12 luglio con Max– Grand Prix all’Autodromo di Imola, arriva oggi l’annuncio di MaxVol. 1 –, in uscita il 13 dicembre in digitale e negli store fisici per Warner Music Italy. Disponibile da domani in pre-order al prezzo speciale di “un deca”, MaxVol. 1 –è solo il primo capitolo, il primo grande assaggio di una serie di volumi antologici – da un’idea di Maxe Double Trouble Club – per celebrare i brani più iconici di una carriera costellata da successi: un must have per tutti i fan di Max che ospita 16 gemme musicali pronte a risplendere in una veste completamente nuova.