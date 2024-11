Fanpage.it - Perché si parla di Del Piero nuovo presidente della FIGC: può succedere solo in un caso

Le manovre per presentare una candidatura alternativa al terzo mandato dell'attuale, Gabriele Gravina, sono appena iniziate. Il nome di Pinturicchio è emerso in queste ore con forza ma, considerato lo scenario e i rapporti di forza, l'operazione si presenta complessa e lo stesso ex calciatore non s'è pronunciato.