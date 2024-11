Fanpage.it - Perché la rottura tra Leclerc e Sainz non influisce sulla lotta della Ferrari per il mondiale F1

Leggi su Fanpage.it

LaCharlese Carlosfa preoccupare i tifosiin vistacon McLaren per la conquista del titoloCostruttoriFormula 1 2024 negli ultimi due GP stagionali, ma ci sono diversi motivi che fanno credere che questi screzi non influirà in alcun modo sul comportamento dei due piloti in pista e sul raggiungimento dell'obiettivo di squadra prefissato dalla scuderia di Maranello.