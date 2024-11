Riminitoday.it - Patto per la casa, l'assessore Gianfreda: "Una risposta concreta sul fronte abitativo. Ma l'emergenza rimane"

Leggi su Riminitoday.it

Contributi a fondo perduto e ulteriori agevolazioni per i lavori di adeguamento. Questa, in estrema sintesi, è la sostanza delper la: un percorso promosso dalla Regione Emilia-Romagna, a cui ha aderito anche il Comune di Rimini in convenzione con Acer, per favorire l’incontro tra.