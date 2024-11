Casertanews.it - "Palazzo del Giudice", ordinanza urgente dopo il crollo dei calcinacci

Leggi su Casertanews.it

A seguito di segnalazioni e verifiche tecniche, il Comune di Maddaloni ha emesso un’per la messa in sicurezza del "del", un edificio residenziale di sette piani situato in via Nino Bixio. L'intervento si è reso necessario per garantire l'incolumità pubblica e.