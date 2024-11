Dailymilan.it - Pagelle Slovia Bratislava-Milan: Pulisic, Rafael Leao e non Okafor. E pure Abraham. Tutto facilissimo davanti ma dietro che disastro!

: decidono le reti die nonpoi chiudeper FonsecaMAIGNAN 6Prende un goal e mezzo senza nemmeno accorgerseneCALABRIA 5,5Mi fa dimenticare Emerson Royal anche se Davide non è il solito Capitano. Poi magari a gennaio ne riparliamo a destra.(74? Emerson Royal 5: riesce a fare comunque danni)TOMORI 4,5Vabbè ma se fai il centrale devi fare il centrale. E invece va dove vuole luiPAVLOVIC 4,5Il salvataggio praticamente sulla linea vale come un goal. Un goal importantissimo (anche se sbaglia sulla partenza di Strelec). Peccato che sulla rete di Barseghyan sia in giro per il campo con il suo compagno di merenda.THEO HERNANDEZ 5,5Una partita normalissima. Da giocatore normale. Non da Theo. C’è un problema, è chiaro.