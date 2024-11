Liberoquotidiano.it - Oro usato oggi, il Compro Oro Menditti Fabrizio leader in Italia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il mercato dell'oro,, viaggia davvero a gonfie vele. E può rappresentare un'opportunità molto vantaggiosa per chi desidera vendere il prezioso metallo per concretizzare un guadagno sicuro ed immediato. Non solo i bracciali, ma anche altri gioielli in oro possono essere venduti: collane, anelli, orecchini e persino monete d'oro. Se si ha la “fortuna” di possedere questi oggetti, vale la pena farli valutare e pensare, perché no, ad una loro vendita. Anche gli orologi d'oro possono avere un grande valore, specialmente se sono di marche famose o antichi. Per chi decide di vendere il proprio oro, il consiglio è, tuttavia, quello di affidarsi ad operatori certificati e attendibili e, per evitare truffe e ottenere la migliore quotazione, controllare che il loro nome risulti nell'elenco degli operatori professionali in oro iscritti alla Banca d'