Ora Very Mobile è anche 5G | 150 GB e tutto senza limiti con due mesi gratis a 599€

.com - Ora Very Mobile è anche 5G: 150 GB e tutto senza limiti con due mesi gratis a 5,99€

Leggi su .com

Arriva il 5Gper, l’operatore virtuale di Windtre che propone tariffe low cost. Con l’arrivo delle reti di quinta generazione,propone, fino al 19 dicembre, la tariffa con 150 GB di dati ea soli 5,99€ al mese con i primi due canone.La promozione è la tipica operator attack rivolta ai clienti provenienti da iliad e operatori virtuali come Fastweb, CoopVoce, Postee offreSIM e attivazione.ho: 200 GB di Internet, chiamate e SMS illimitati a prezzo super competitivo5G con 150 GB a soli 5,99€Sul mercato italiano dal febbraio 2020,annuncia il lancio del 5G con una nuova versione dello spot che racconta la storia d’amore tra una donna e l’irresistibile tartaruga. La protagonista, oltre a dichiarare il suo amore per il “per sempre” die per il fatto che “costa meno”, aggiunge con entusiasmo che “èin 5G”, si legge nel comunicato stampa.