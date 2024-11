Veneziatoday.it - Olimpiadi di Milano Cortina: la fiamma olimpica si fermerà anche a Venezia

Leggi su Veneziatoday.it

Più di 60 giorni di viaggio, 60 città di tappa e 12mila chilometri in tutte le 110 province della penisola. Il viaggio delladelledi2026 - presentato oggi a Verona -,il 22 gennaio 2026, nella dieci giorni in giro per il.