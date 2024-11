Padovaoggi.it - Olga salva cani e gatti da droni e mine anche grazie agli aiuti che arrivano da Padova

Leggi su Padovaoggi.it

Da quando è cominciata la guerra la Fondazione Hope, che ha sede in via Montà a, raccoglieda tutta Italia e li spedisce in Ucraina. Queste donazioni di cibo, vestiti, medicinali, vengono poi distribuite dai volontari ucraini di Hope nei villaggi e nelle città sotto attacco. Siamo.