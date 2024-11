Quotidiano.net - Ok Ue ai conti dell'Italia, il piano di bilancio è credibile

La Commissione Ue ritiene che ilstrutturale dia medio termine (Psb)"soddisfa i requisiti" del nuovo Patto di stabilità. "Definisce un percorso fiscale" per garantire che il debito pubblico sia posto su un percorso discendente. Le misure nelpoi, per l'esecutivo comunitario "soddisfano i requisiti per giustificare un'estensione" a sette anni. Per Bruxelles, poi, il Documento programmatico di(Dpb)è "in linea con le raccomandazioni" grazie a una spesa netta proiettata entro i limiti previsti.