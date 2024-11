Feedpress.me - Oceania 2, Vaiana e il superpotere di essere donna

Ancora un’icona dell’animazione per veicolare messaggi di unione tra i popoli. Ma il focus è sulla crescita personale come mezzo per acquisire consapevolezza e potere. La principessa polinesianae l’ironico semidio Maui tornano a otto anni dalla prima avventura con “2”, in anteprima ieri a Roma e in sala da domani per Walt Disney Animation Studios, con la regia di David Derrick.