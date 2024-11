Laprimapagina.it - “Non vieni mai” è il nuovo singolo di Laleza

Dal 28 novembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “NONMAI”, ildi.“Nonmai” è un brano che descrive con sarcasmo una problematica medica diffusa come l’anorgasmia, non solo femminile, ma anche maschile, ed il disagio psicologico che spesso ne è conseguenza, ma anche causa. Ma non solo, i giovani sembrano già vecchi, privi della voglia di avere rapporti sessuali. Sono stanchi, pieni di psicofarmaci per sopportare il peso della vita e disillusi dalle relazioni sociali.Spiega l’artista a proposito del brano: “C’è chi mangia come un pig e non ingrassa mai, c’è chi viene sempre e chi non viene mai. C’est la vie. Confessa, questo inno è anche un po’ tuo, e di tutti noi poveri sfigati, che siamo come il lunedì: nati stanchi, scatole di farmaci con le gambe, prossimi all’ RSA.