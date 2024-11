"Nice to rock you - Incontri che hanno fatto la storia della musica"

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 26 nov. (askanews) – È in libreria e negli store digitali “toyou –chela” (Hoepli), il nuovo libro dello scrittore e criticole Ezio Guaitamacchi, del giornalista Leonardo Follieri egiornalista e musicista Jessica Testa con la prefazione di Manuel Agnelli. “toYou” racconta l’incontro fortunato (e spesso fortuito) tra grandi protagonistidelsenza i quali il mondoavrebbe vissuto vicende diverse. Gli autori guidano il lettore nei momenti in cui il destino di due o più personaggi ha intrecciato le sue fila, dando vita a scenari nuovi, inaspettati, checontribuito a dare una direzione precisa al flusso inarrestabile e mutevole. Il libro, diviso in cinque sezioni (“Once in a lifetime –cheepoca”, “Two of us –di anime gemelle”, “Money for nothing –tra arte e business”, “Who are you –avvenuti per caso” e “Old friends –tra amici”), racconta trentaspeciali in ambiti diversi, approfondendo momenti, luoghi e circostanze curiose e spesso poco conosciute.