Niang morto, l'ex calciatore stroncato da un malore a soli 22 anni

Una comunità sconvolta. Assane, exe allenatore di calcio, è22. Il giovane viveva a Ponte A Elsa, frazione dei comuni di Empoli e San Miniato. Come riporta La Nazione, pare che la causa del decesso del ragazzo sia dovuta a unche lo ha colpito all’improvviso nella serata di domenica 24 novembre.aveva giocato in terza categoria con la maglia dell’Us Ponte a Elsa fino allo scorso anno. Da qualche mese aveva poi fatto ritorno nel club come allenatore della scuola calcio, affiancando i ragazzi di tutte le categorie. Ed è stata proprio la sua squadra a rendere nota la tragedia, condividendo sui social un messaggio di cordoglio per il giovane. “Era un ragazzone dal cuore d’oro, dai profondi valori”, lo hanno descritto i colleghi ed ex compagni. “Lascia un vuoto immenso.