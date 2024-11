Vanityfair.it - New York vieta la vendita di cani, gatti e conigli nei negozi: troppo stress e nessun controllo. Perché in Italia si può ancora?

Leggi su Vanityfair.it

to venderenei. Newha scelto così di combattere loderivante dall'esposizione in vetrina e ladi animali provenienti da allevamenti intensivi, dove i cuccioli vivono in condizioni spesso drammatiche. E inche passi stiamo facendo? Ne abbiamo parlato con Lav