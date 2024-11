Udinetoday.it - "Nella tua pelle", il libro di Chiara Carminati per Qualcosa di rosso 2024 a Precenicco

Leggi su Udinetoday.it

Per “di”, averrà presentato iltua, di, attiva nel campo della letteratura per ragazzi come prolifica autrice, “Giovanni, Caterina e Vittorio, tre figli della guerra, sono bambini 'orfani dei vivi', figli separati dalla madre.