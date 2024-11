Oasport.it - NBA, i risultati della notte (26 novembre): successo dei Pistons di Fontecchio, Shai Gilgeous-Alexander trascina i Thunder. Nuggets e Warriors ko in casa

Completata da poco la lungain NBA con nove partite andate in scena, dove è sceso in campo anche Simonecon i suoi Detroit. Non sono mancate come sempre le grandi emozioni: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto oltreoceano.interno degli Indiana Pacers (8-10) sui New Orleans Pelicans (4-14) per 114-110 con 34 punti e 13 assist di uno scatenato Tyrese Haliburton – ai Pelicans non bastano i 14 punti e 21 assist di un mai domo Elfrid Payton. Rispettano il fattore campo anche i Detroit(8-11) prevalendo sui Toronto Raptors (4-14) col punteggio di 102-100: Jaden Iveyi suoi con 25 punti, insieme alla doppia doppia di Jalen Duren con 13 punti e 12 rimbalzi – un solo punto segnato in quasi 9’ per il nostro Simone, con Scottie Barnes top scorer di Toronto con 31 punti e 14 rimbalzi.