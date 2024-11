Musica | Fiorella Mannoia esce il nuovo album Disobbedire Il 17 dicembre alla Feltrinelli di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

venerdì 29 novembre ‘’ (Oyà/Columbia Records/Sony Music),e attesissimo lavoro discografico di: nove tracce, che compongono un ritratto di una delle più grandi interpretazioni dellaitaliana. Unche celebra i 70 anni dell’artista, che racchiude canzoni – alcune delle quali firmate dain prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia: brani che guardano al nostro tempo e in cui lasi fa portavoce di impegno culturale e sociale. Proprio per questo, nel giorno della pubblicazione del disco, sarà in radio anche ilsingolo La storia non si deve ripetere il cui testo ci ricorda che scegliere il futuro diverso da questo presente è compito di tutti. Il brano sarà presentato in due versioni: una versione cantata interamente dadisponibile in digitale e in rotazione radiofonica sempre da venerdì 29 novembre, ed una versione contenuta nell’impreziosita dai featuring di Francesca Michielin e Federica Abbate che si unisconovoce della cantautrice in una sorta di preghiera intergenerazionale.