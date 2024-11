Veneziatoday.it - Musei Civici di Venezia, aperture straordinarie per le festività natalizie

Torna il Natale sotto il segno della cultura, cone mostre aperte, ae Mestre, anche il 25 dicembre, 26 dicembre e il 1°gennaio, con orari prolungati venerdì e sabato nell’area Marciana. Un’occasione per vivere i luoghi dell’arte, della storia, per festeggiare insieme, per scoprire.