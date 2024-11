Lanazione.it - Motoclub Centauro. Grande passione

Dopo 45 anni è andato in scena il ritrovo conviviale alla Tana del Luppolo per il moto clubPrato nato a fine 1979 da un idea di Spartaco Bacci e Luigi Gobbo. Oltre quaranta i partecipanti alla serata per rivivere insieme gli anni ruggenti delche, soprattutto, negli anni Ottanta del secolo scorso si distinse per i risultati ottenuti sia nel mototurismo che nel cross e nell’enduro. Primo presidente nel 1980 fu l’ufficiale Walter Menicocci. E i primi iscritti furono diversi che vogliamo qui ricordare: Marco Cendi , Alessandro Gori, Emanuele Cafa’, Alessandro Antonelli, Andrea Pagnini , Luigi del Pasqua , Fulvio Favi. Si sono alternati alla presidenza Alessandro Innocenti, Carlo Fiesoli , Stefano Barni arrivando a contare 260 soci.