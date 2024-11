Sport.quotidiano.net - Motociclismo, Lorenzo Dalla Porta in Portogallo: in gioco c'è il titolo mondiale

Prato, 26 novembre 2024 - Nel 2019, più o meno in questo periodo,si laureava campione del mondo Moto3, mettendo Montemurlo sulla mappadel. Cinque anni dopo, gli scenari sono completamente cambiati, ma non la voglia di vincere e la possibilità di scrivere il proprio nome nell'albo d'oro di un'altra competizione: il pilota oggi ventisettenne che in cuor suo sogna ancora un ritorno nel Motosi giocherà infatti ilnella categoria “Stock” del Junior GP World Championship.scenderà in pista domani, 27 novembre alle ore 15: diciassette giri sul tracciato di Estoril, in, designeranno il campionedella categoria ed è una corsa a due proprio fra il “centauro” di Montemurlo e lo spagnolo Mario Mayor. E' quest'ultimo il favorito, in quanto ha sfruttato al meglio l'assenza diin una tappa precedente (causa impegno concomitante nel CIV) e guida la classifica iridata con 96 punti.